Aquilani: “Punto prezioso per classifica e mentalità. Monteanu? Sta riprendendo minuti. E in Coppa col Milan…”

Il Mister della Fiorentina Primavera 1 Alberto Aquilani ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Fiorentina-Genoa, terminata sullo 0-0. Ecco le sue parole: “Non è stata una gara facile, il Genoa si è chiuso con tanti giocatori: nel primo tempo abbiamo fornito una buona prestazione sfiorando più volte il gol. Nel secondo tempo il gioco è stato non fluido e meno ordinato. Questo tipo di partite spesso non si vincono: nonostante ciò questo punto ci fa bene in classifica e come mentalità“.

Prosegue: “Dominare la partita? Da anni ci lavoriamo, anche l’anno scorso quando i risultati scarseggiavano. Ora i ragazzi stanno facendo bene, con un po’ di fortuna potevamo vincere. E’ un momento importante della stagione, servono tutti, scende in campo chi lo merita e dimostra. Il rientro di Monteanu? E’ un gran giocatore, ma gli servono minuti perché è stato fermo a lungo: per questo cercheremo di farlo giocare di più. In prima squadra si allena bene. La Coppa? Ci teniamo tanto perché siamo campioni da tre anni di fila: si parte subito con una gara dura contro il Milan“.