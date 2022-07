Aquilani: “Quando vedo i miei giocatori in prima squadra sono più felice di loro. Sento quotidianamente i ragazzi che sono con Italiano e…”

Ritiro precampionato già iniziato per la Primavera della Fiorentina. L’allenatore Alberto Aquilani, ha detto al sito ufficiale viola: “Sono molto felice di riiniziare, gli stimoli sono altissimi. Mi auguro di avere ragazzi super motivati perché affrontano un passaggio molto importante per la loro carriera. Devono capire dove ci si trova e perché, tutti qui devono mettere le basi per avere una carriera importante”.

E ancora: “Sarà una stagione anomala, avremo uno stop lungo e anche partite molto ravvicinate. Anche se abbiamo avuto un’esperienza simile dopo lo stop per il Covid“.

Sui suoi giocatori in ritiro con il gruppo di Italiano: “Quando vedo ragazzi in prima squadra sono più felice di loro. Il nostro obiettivo è quello, produrre calciatori. Devono essere umili e cogliere l’occasione che hanno. Li sento quotidianamente e mi hanno dimostrato la contentezza di essere lì. Poi tutto verrà in maniera naturale”.