Aquilani: “Questa classifica ci fa piacere, i ragazzi stanno dando tanto. Dobbiamo essere consapevoli di giocare bene, complimenti a Martinelli”

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha commentato la gara vinta quest’oggi contro il Verona per 3-0 che porta i viola in cima alla classifica: “Quando vinci facendo le cose che alleni fa sempre piacere, come anche questa classifica. Noi vogliamo vincere, i ragazzi hanno qualità tecniche, calcistiche e umane importanti, fanno la differenza. Dobbiamo ribattere su questo concetto per fare bene sia come squadra che come singoli”.

E sulle parate decisive del portiere Martinelli e sulla porta inviolata in casa afferma: “Avevamo creato tanto, loro nel primo tempo non hanno mai calciato. Noi avevamo creato più occasioni, poi il calcio è questo. Magari non segni e ti butti giù. Ma è un percorso di crescita, io l’ho sempre sottolineato, magari abbassi l’intensità e rischi di subire gol, rischiando di sciupare una bella prestazione. Per ora non abbiamo mai preso gol in casa, dobbiamo essere una squadra consapevole non solo di far gol e giocare bene. Oggi se avessimo subito gol mi sarei arrabbiato anche se avessimo vinto 3-1, è una mentalità che sto cercando di inculcare. Dico bravo a Tommaso poi, il portiere è lì per quello quindi complimenti a lui”.

E conclude: “Noto una crescita costante, i ragazzi stanno dando tutto. Mi spiace dover lasciare fuori qualcuno perché ci sono tanti ragazzi che si meriterebbero di giocare”.