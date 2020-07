Aquilani: “Riconoscente alla Fiorentina, qui sto bene. Iachini mi ha insegnato tanto, coccolandomi e sgridandomi”

Alberto Aquilani, il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato così al sito ufficiale del club viola a proposito della stagione che sta per cominciare: “In quest’avventura c’è tanto destino. Sono legatissimo a questi colori e a questa società, mi trovo bene. La Fiorentina ha riposto già dall’Under 18 grande fiducia nei miei confronti, poi c’è stata l’opportunità di andare a lavorare in prima squadra con Iachini. Per me è stata una cosa inaspettata ma piacevole, sono riconoscente a questo club”.

L’ex numero dieci della Fiorentina si sofferma anche su Iachini: “Sono stato fortunato a trovare un uomo e un allenatore con dei valori del genere. Mi ha insegnato un sacco di cose, coccolandomi ma anche sgridandomi. I giocatori sono stati davvero bravi con me e li ringrazio pubblicamente. Vivere il gruppo dalla parte dello staff mi ha permesso di crescere”.

Focus finale sulla Primavera: “E’ stata una settimana strana perché continuo a stare con la prima squadra e questo mi ha permesso di fare pochi allenamenti. Nei miei giovani vedo molto voglia, forse alcune volte anche troppo. Dobbiamo fare in modo che la foga non diventi frenesia. La finale di Coppa Italia? E’ un qualcosa di meritato, ringrazio Bigica per il lavoro fatto. La finale è un partita a sé, va giocata e poi vinta”.