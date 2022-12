Aquilani: “Sacrificio e attitudine al lavoro prima della tecnica. Vogliamo ragazzi che tengano alla maglia della Fiorentina”

Presente all’incontro tra Fiorentina ed esponenti delle 69 società affiliate anche l’allenatore della Primavera viola Alberto Aquilani. L’ex centrocampista gigliato si è concentrato sulle tematiche di confronto tra Fiorentina ed affiliate: “Gli insegnamenti sono tanti. Partiamo dagli aspetti mentali e psicologi, che vanno a raggruppare l’attitudine al lavoro, al sacrificio. Vogliamo dei ragazzi che tengano alla maglia della Fiorentina e facciano di tutto per fare in modo che il sogno che stanno vivendo continui il più possibile”.

Infine ha aggiunto: “Dopo ci sono gli aspetti tecnici, della metodologia del lavoro, in cui possiamo certamente dare dei consigli in base a ciò che facciamo coi ragazzi qui alla Fiorentina, che possono essere spunti per metterli in pratica nelle società affiliate”.