Aquilani: “Sconfitta giusta, ma ora dobbiamo difendere la posizione in classifica. Espulsione di Bianco? Mi ha fatto arrabbiare, ma gli servirà per crescere”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Lecce: “E’ stata una partita strana, difficile, contro una squadra molto chiusa. Se poi non sei pulito e ordinato, finisce che prendi tre gol in contropiede. La rete del 2-1 poi è stata una doccia fredda, un minuto dopo che avevamo pareggiato. La sconfitta è giusta, magari qualche ragazzo anziché giocare per vincere gioca per non perdere, e questo fa la differenza. Ci siamo guadagnati una posizione importante in campionato, ora dobbiamo cercare di mantenerla nelle ultime sette partite”.

E poi ha aggiunto: “Un calo è fisiologico, non si è mai visto un gruppo di ragazzi così giovani che fanno così tante partite nel giro di pochi giorni. Espulsione di Bianco? Sono cose che mi fanno arrabbiare, non ha senso prendere un rosso così. La decisione dell’arbitro è stata giusta, il ragazzo ha sbagliato e ha chiesto scusa. Sicuramente imparerà da questo errore. Sene? Ha fatto una buona gara, Toci aveva bisogno di riposo e quindi ho deciso di puntare su di lui che aveva fatto bene con l’under 18. Lo ritengo pronto per giocare in Primavera, ci può dare una mano”.