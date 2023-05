Aquilani senza diverse pedine importanti contro il Napoli: Capasso, Sene e Presta il tridente per consolidare il terzo posto

Terzultima gara della regular season per la Fiorentina Primavera, che alle ore 16:00 affronterà il Napoli. Assenti Krastev e Lucchesi, squalificati, così come Martinelli, impegnato con Italia Under 17 per l’Europeo e Distefano e Falconi infortunati. Mister Aquilani allora ha scelto Tognetti in porta, Gentile, Biagetti, Comuzzo e Kayode in difesa; Berti, Amatucci e Harder a centrocampo; Capasso, Sene, Presta davanti. Di seguito le scelte delle due squadre: