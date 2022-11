Aquilani si gode il leader Distefano. L’ala viola vuole convincere ancora Italiano VIDEO

In appena 10 gare di campionato Filippo Distefano ha già eguagliato il bottino di gol della passata stagione con la maglia della Fiorentina Primavera. Il giovane cresciuto nel Livorno, classe 2003, è uno degli uomini di punta e leader tecnici della formazione giovanile viola. Jolly offensivo in grado di agire da seconda punta, trequartista o ala su entrambe le fasce, è partendo da sinistra che Distefano finora ha fatto vedere le giocate migliori. Il ragazzo di Camaiore è reduce da una bellissima doppietta che ha schiantato il Bologna, ed uno dei due gol è un’autentica perla. Distefano è un calciatore dotato di qualità tecnica, dribbling e personalità. Vice capitano della compagine di mister Aquilani, ha già debuttato in Serie A lo scorso anno in Fiorentina-Sampdoria.

Vincenzo Italiano ha già dimostrato di apprezzare le doti del versatile calciatore della Fiorentina, che ha preso parte anche al ritiro di Moena. Distefano è spesso aggregato alla prima squadra, e da tempo spera in un una nuova chiamata da parte dei ‘grandi’. Giunto all’ultimo anno in Primavera, per Distefano è il momento del vero salto di qualità prima di proiettarsi nel futuro da professionista. Gli infortuni di Gonzalez e Sottil possono aprire degli spiragli interessanti per il giocatore, che nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1 della Fiorentina potrebbe agire sia nel tridente offensivo che sulla trequarti. Distefano vuole convincere ancora Italiano, che gli ha regalato un momento indimenticabile ma che è solo un punto di partenza.

Dal Minuto 3:07 del video ecco che potete vedere l’inizio dell’azione da gol della Fiorentina, culminata col destro spettacolare di Distefano: