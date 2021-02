Aquilani: “Siamo i campioni in carica della Coppa Italia e ci teniamo a dimostrarlo. I miei ragazzi sono tutti talentuosi, non importa chi gioca”

L’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato ai canali ufficiali della società in seguito alla vittoria in Coppa Italia contro il Milan: “Vincere oggi era importante, ci tenevamo molto anche perché siamo i campioni in carica. Abbiamo sofferto e questo è importante, perché ci insegna a vincere anche quando non andiamo benissimo”.

E poi ha aggiunto: “Turnover? Devo farlo perché giochiamo ogni tre giorni, ma ho un gruppo di ragazzi talentuosi quindi la differenza non si sente quando cambio i giocatori. Quello che chiedo ai giocatori non è facile da applicare e loro lo stanno facendo bene, quindi bisogna fare loro solo i complimenti”.