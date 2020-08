Aquilani: “Sono pronto per la Primavera della Fiorentina, puntiamo subito ad alzare un trofeo. Iachini? Un corso accelerato per me, strafelice della sua conferma”

Parte oggi l’avventura della nuova Fiorentina Primavera viola guidata da Alberto Aquilani, che a Radio Bruno ha parlato così da neo tecnico: “E’ sempre bello iniziare una nuova avventura, in un campionato importante come quello della Primavera. Sono pronto, ci siamo già radunati e da oggi siamo a Montecatini, inizia questo piccolo ritiro per preparare la finale di Coppa Italia, è molto stimolante. Il campionato Under 18 prevedeva solo 9 squadre e consisteva in un mini torneo dove i ragazzi che non trovavano spazio in Primavera potevano esprimersi. E’ stato un campionato sperimentale, dove ci allenavamo in 5 o in 7 a volte. Ho trovato una squadra comunque piena di voglia, andiamo a giocare una finale con un gruppo di ragazzi che è quello dello scorso anno. Non si possono aggiungere giocatori così come i 2000 che sanno già di andare via che fino alla finale del 26 resteranno con noi. Abbiamo la possibilità di alzare un trofeo e vincere deve essere sempre la parola d’ordine per noi. I ragazzi che si sono allenati in prima squadra hanno avuto occasione di imparare, il Verona ne aveva addirittura 10 aggregati. Conferma di Iachini? E’ stato un anno intenso per me, pieno di emozioni. Quando mi è stato proposto di andare in prima squadra mi sono catapultato dalle vacanze. Fino a due anni prima stavo dall’altra parte dello spogliatoio per cui ho capito tante dinamiche nuove, ho avuto la fortuna di trovare un allenatore come Iachini che mi ha dato una mano e mi ha insegnato tanto. Il suo gruppo di lavoro ha valori umani importanti, per me è stato un corso accelerato. Sono strafelice che sia stato confermato perché ha Firenze nel cuore e merita di portare avanti il lavoro. Iachini mi è piaciuto molto sulla tattica individuale difensiva, è la squadra che ha subito meno gol dopo il lockdown, ha migliorato i giocatori. Il Verona? E’ una squadra forte, con tanti elementi aggregati alla prima squadra. La categoria conta poco perché ogni anno cambia il gruppo, forse avrei quasi preferito una squadra di Primavera 1 perché magari qualcuno potrebbe prenderla sotto gamba. Un nuovo Aquilani in Primavera? Speriamo che ci sia qualcuno di meglio (ride ndr)”.

