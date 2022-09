Aquilani tenta la via della scalata: ammesso al corso di massimo livello per allenatori

Nonostante i successi in Coppa Italia con la Primavera, Alberto Aquilani non vuole fermarsi e studia per migliorarsi. Il tecnico della Fiorentina U19 è stato infatti ammesso dalla FIGC al corso per allenatori UEFA Pro, insieme a tanti altri ex campioni del mondo del pallone.

Il Settore Tecnico della FIGC ha annunciato gli allievi ammessi a questo corso di formazione, il massimo livello riconosciuto a livello continentale. Tra gli iscritti, oltre ad Aquilani, ci sono anche Barzagli, De Rossi e Del Piero. Di seguito l’elenco completo: