Aquilani: “Vincere come ha fatto oggi l’Inter non mi interessa, preferisco giocare a calcio. Aspettative sui miei anche troppo alte”

Un commento amaro da parte di Alberto Aquilani, dopo la sconfitta immeritata della Fiorentina Primavera in casa contro l’Inter:

“Abbiamo perso, ma io non baratto mai una vittoria per il gioco. Vincere come lo ha fatto oggi l’Inter non mi interessa, è una cosa che io non richiedo. Poi nel calcio può succedere, in qualsiasi categoria contano sempre i risultati, questo è indubbio. Però voglio vedere una squadra coraggiosa, che gioca e schianta l’Inter 90 minuti nella propria area di rigore. È la squadra Campione d’Italia, non ce lo dimentichiamo. Le aspettative su questi ragazzi spesso sono anche troppo alte, per vie delle coppe vinte: nel primo tempo abbiamo sbagliato tre goal che non si possono sbagliare. Però lo fanno i calciatori di Serie A, figurati se non lo possono fare i ragazzi”.