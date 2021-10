Aquilani: “Viola Park struttura di livello superiore rispetto a tutte quelle che ho visto durante la mia carriera. È impressionante”

In visita al Viola Park a Bagno a Ripoli ha parlato l’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Questa è la terza o quarta volta che vengo e vedere i progressi della struttura è impressionante. Ho girato i centri sportivi di tanti club in Europa ma questo è di un altro livello, all’avanguardia e anche a livello estetico è veramente molto bello. Il Viola Park era necessario, per la prima squadra ma anche per le giovanili e per far crescere questo club. Faccio i miei complimenti alla società per questo grande progetto”