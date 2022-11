Aquilani: “Vittoria per niente scontata, finalmente Toci al gol. Contento per Distefano”

Al termine dell’importante vittoria di questo pomeriggio contro il Cesena, la seconda consecutiva in campionato, l’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. Queste le sue parole dalla mix zone dello stadio Torrini di Sesto Fiorentino:

“Quest’oggi siamo riusciti a vincere una partita non scontata: sapevamo che dovevamo fare bene, e per gran tratti della partita siamo riusciti a farlo. Abbiamo però commesso degli errori che rischiavano di compromettere tutto. Kayode e Nardi hanno fatto due bei gol, ci devono provare perché ne possono fare altri. Sono contento anche per Toci. Se la mancanza di gol può creare problemi in futuro? Toci deve stare sereno, nel lavoro di sacrifico deve trovare le reti. Le palle gol le ha, può migliorare nei movimenti. Non sono però preoccupato, lui deve migliorare e lo sa. Il gol sarà la conseguenza.. DiStefano in prima squadra? Il merito è tutto suo: lui s’impegna, migliora e ascolta. Quando succede questo noi siamo più contenti di lui”.

Infine ha concluso parlando di Kayode; “Per me lui può fare tutto. Non so gli altri come lo vedono ma quel ruolo lo può fare. Lo ha fatto molto bene a Bologna e oggi. Lui quello che fa lo fa bene. La prossima partita affronteremo il Torino, sarà tosta. Questa sosta sarà insolita, non l’ho mai fatta e non so come andrà. Faremo un breve stop e poi ci alleneremo e giocheremo delle amichevoli in vista di gennaio”.