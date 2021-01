Aquilani: “Volevamo vincere, ma le individualità hanno fatto la differenza. Vedere che i miei ragazzi migliorano per me vale più di una coppa”

Ai microfoni di Sportitalia ha parlato il mister della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani, dopo la sconfitta della sua squadra contro l’Atalanta nella finale di Supercoppa. Queste le sue parole: “Questi ragazzi devono imparare a giocare bene, perchè se giochi bene hai più possibilità di vincere e di migliorare e loro stanno imparando a farlo. L’individualità fanno la differenza in questa categoria, e l’Atalanta ha dei giocatori importanti che sono stati bravi nell’uno contro uno. I nostri giocatori stanno crescendo e siamo contenti. Volevamo vincere ovviamente, ma siamo contenti lo stesso. Il primo tempo bene, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, poi abbiamo pareggiato. Nel secondo tempo il primo quarto d’ora non abbiamo fatto bene, ma poi siamo usciti. Peccato aver preso gol, ma in questo campionato le individualità fanno la differenza. Il mio intento e far crescere questi ragazzi e l’unico modo per farlo e insegnargli a giocare bene a calcio. Siamo contenti di ripartire col campionato, mi auguro che i ragazzi riescano a reggere i ritmi. Vedere che i miei ragazzi migliorano per me vale più di una coppa”.

0 0 vote Article Rating