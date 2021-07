Archiviato il procedimento della Fiorentina contro il Corriere Fiorentino per il caso Sarri: “È stata rispettata la verità dei fatti”

Il procedimento della Fiorentina contro il Corriere Fiorentino è stato archiviato. Causa scatenante del contrasto fu un articolo del quotidiano fiorentino nel quale si parlava di contatti tra la società viola e Maurizio Sarri per un possibile ingaggio per la prossima stagione (sulla panchina viola c’era ancora Cesare Prandelli). A fare l’esposto, il responsabile comunicazione della Fiorentina Alessandro Ferrari, sostenendo la non veridicità dei fatti raccontati.

Il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti si è espresso a riguardo e ha concluso che “il lavoro giornalistico che ha dato origine agli articoli contestati” è stato svolto “nel rispetto delle norme deontologiche e con un diligente lavoro di ricerca“. Questo sulla base del fatto che è stato “accertato anche che i rapporti tra l’allenatore Sarri e la Società AC Fiorentina sono stati ammessi dalle due parti in momenti diversi, dando così sostanza alla notizia oggetto dell’esposto”