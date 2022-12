Arezzo-Fiorentina: Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

La Fiorentina ritorna in campo dopo quasi tre settimane dall’ultimo match, anche se solo per un’amichevole. I viola sono impegnati quest’oggi con l’Arezzo e metteranno in campo una squadra molto particolare date le tante assenze che ci sono nel gruppo di Italiano. Inizia un periodo molto movimentato, ricco di appuntamenti che potrete seguire tramite Fiorentinanews.com. Alle ore 15 il fischio d’inizio e il via alla diretta testuale del match. Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.