Argentina e Brasile, che botte. Ma non c’è spazio per Martinez Quarta

E’ stato un match davvero nervoso quello tra Argentina e Brasile, partita valida per la qualificazione ai Mondiali 2022 che si è giocato in serata in Sud America (piena notte in Italia) ed è terminato 0-0.

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, è però rimasto fuori dall’agone perché è partito dalla panchina e lì ci è rimasto per tutto il match.

A scaldare gli animi ci ha pensato nei primi minuti Romero, con una dura entrata su Vinicius e con un conseguente faccia a faccia a muso duro. Da lì in poi c’è stata una serie di falli da dietro, calci, gesti di reazione e una violenta gomitata di Otamendi ai danni di Raphinha, che si è ritrovato con il labbro sanguinante.

Romero e Lautaro Martinez sono stati costretti a chiedere il cambio in anticipo, a causa di due violente entrate rimediate nella seconda parte del primo tempo.