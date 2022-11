Aria di alta tensione in casa Sampdoria: due ex allenatori della Fiorentina tornano il lizza per un nuovo ribaltone in panchina

C’è grande tensione in casa Sampdoria, dopo l’ennesima sconfitta rimediata ieri a Marassi contro il Lecce per 2-0. Al termine della partitala Gradinata Sud ha girato la schiena al campo, prima di iniziare a contestare pesantemente la squadra, dopo quasi novanta minuti di sostegno incessante. I tifosi hanno chiesto ai calciatori di “Tirare fuori i cogl**ni” e di “Andare a lavorare“, annunciando loro “Non uscite da qua“.

Un gran numero di persone, dopo il triplice fischio, ha quindi lasciato l’impianto recandosi dal lato dei Distinti dello stadio per attendere la squadra e manifestare tutto il loro disappunto e ottenere risposte. I giocatori sono rimasti all’interno dello stadio fino alle ore 22:30 circa nonostante la partita si fosse conclusa intorno alle 20. Col passare del tempo il numero di contestatori è diminuito, nessuno della società ha parlato e la squadra è riuscita a lasciare Marassi in pullman anche grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Nel frattempo sopraggiungono voci di un possibile esonero del tecnico Dejan Stankovic e si parla di un tentativo per due ex tecnici viola, entrambi con un passato in blucerchiato: Claudio Ranieri o Beppe Iachini. La questione potrebbe delinearsi nelle prossime ore.