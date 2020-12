Ariatti: “La Fiorentina ha un organico di alto livello. Vlahovic va aiutato, tutelato e gli va dato fiducia”

L’ex giocatore della Fiorentina, Luca Ariatti è intervenuto a TMW Radio parlando della squadra viola: “L’organico lo reputo di alto livello, forse qualche aggiustamento va fatto in direzione dell’allenatore. Magari una punta esterna con caratteristiche diverse da chi c’è: la qualità della rosa è almeno da metà classifica. Poi chiaro che se una stagione parte male, ti trovi dietro, ma se sganci via le paure e togli le ansie non arrivi a giocare per l’Europa ormai, ma almeno a una salvezza tranquilla individuando gli uomini giusti per il futuro. A Torino hanno giocato una gran partita, aiutati anche dal ritmo non intenso. Bisogna capire quando si alza la tensione, se servisse qualche lottatore in più”.

E su chi affiancare a Vlahovic: “Penso che ci sia da fare un altro ragionamento. Il calcio sta cambiando, stanno finendo i soldi illimitati e l’abitudine di comprare giocatori a 50-60 milioni. Oggi come non mai ci vuole l’equilibrio aziendale, e il Milan su questo sta facendo da precursore. Anche Roma e Parma le vedo su quella strada… La Fiorentina non può assolutamente mettere in difficoltà un patrimonio come Vlahovic, lo devono aiutare anche per il momento storico. Poi ovviamente l’aspetto tecnico e di prospettiva economica va bilanciato, ma il ragazzo va tutelato, gli va data fiducia e mi pare abbia dato bei segnali nelle ultime partite, caratterialmente mi pare ne abbia. Trovare qualcuno che non gli metta pressione sarebbe l’ideale, magari chi si deve rilanciare senza troppe ambizioni…”.