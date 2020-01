Arkadiusz Zurkowski: “Mio fratello giocherà presto. Montella non lo faceva nemmeno riscaldare”

Il fratello di Szymon Żurkowski, centrocampista polacco praticamente mai visto in campo fin qui, ieri sera era presente allo stadio San Paolo per la sfida tra Napoli e Fiorentina, ecco un suo commento dopo il match: “Almeno Iachini fa riscaldare mio fratello perchè Montella lo teneva addirittura fisso in panchina. Penso che i suoi prossimi minuti in Serie A arriveranno presto; ieri ho visto la miglior Fiorentina della stagione, complimenti anche ai tifosi viola”.