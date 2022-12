Arnuzzo: “La Fiorentina ha giovani molto interessanti e noi un 15enne che è un fenomeno e che ha dato spettacolo contro l’Apoel”

Domani la Fiorentina affronterà in amichevole i boliviani dell’Always Ready. Una squadra questa che ha un direttore sportivo italiano: Gianluca Arnuzzo.

Arnuzzo, intervistato da Gianlucadimarzio.com, ha parlato del match coi viola: “Giocheremo contro la Fiorentina, una squadra con individualità importanti a centrocampo e in attacco, ma ho visto le immagini dell’amichevole contro l’Arezzo e devo dire che ci sono dei giovani molto interessanti, questo è importante. La gara di Firenze è stata organizzata grazie al lavoro di un match-agent italiano, Federico Valentino“.

E poi: “La nostra rosa è composta da 37 giocatori: tanti giovani, con l’inserimento di alcuni innesti come Herrera del Blooming e Arce del Palmaflor, già convocati in nazionale maggiore. Con noi è presente anche la Sub-20 perché l’obiettivo principale della tourneé è quello di mostrare il talento boliviano che spesso è un po’ bistrattato perché non si conosce molto bene il campionato”.

Tra questi giovani presenti in squadra, il più interessante è il 15enne Moises Paniagua, che detiene il record di giocatore più giovane ad aver segnato un gol nel campionato boliviano: “Un 2007 che ha segnato all’esordio dopo appena 3 minuti e fa parte della nazionale Sub-17, ma in realtà non dimostra l’età che ha perché gioca contro i grandi senza problemi. Stiamo lavorando per fargli ottenere il passaporto che permetterebbe di aprire al mercato francese perché il nonno è guineano e con l’accordo di Cotonou non risulterebbe extracomunitario. Si tratta di un esterno offensivo molto tecnico, forte nel dribbling e con colpi interessanti. Ha dato spettacolo contro l’Apoel a Cipro“.