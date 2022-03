Arrestati a Barcellona undici membri di una rete di riciclaggio: avevano sottratto denaro alla Fiorentina fingendosi rappresentati della società

Una notizia a tratti clamorosa che riguarda la Fiorentina. Arriva direttamente dal portale spagnolo antena3.com, che racconta come la polizia locale abbia arrestato a Barcellona undici persone appartenenti a una rete di riciclaggio denaro.

Tra le società truffate dalla banda ci sarebbe proprio la Fiorentina, a cui i criminali non avrebbero mai fatto arrivare circa 1,6 milioni di euro. Per farlo, i malviventi si sarebbero inseriti in una comunicazione tra il club viola e un’emittente televisiva che gli doveva corrispondere una cifra in denaro per i diritti sulle partite.

I criminali si sarebbero finti dei rappresentati della Fiorentina, riuscendo così ad appropriarsi del denaro poi reinvestito in criptovalute. Gli arresti, si legge, arrivano in seguito a un’indagine che andava avanti addirittura dal 2018 quando la Fiorentina aveva denunciato di aver subito un attacco informatico.