Arriva il calciomercato e i pensieri di Pradè sono anche per due calciatori della Roma

Conto alla rovescia cominciato, per la Fiorentina è già tempo di pensare al calciomercato. Arriva la Roma e i pensieri non possono che andare a Florenzi e Juan Jesus, due giocatori che potrebbero entrare concretamente nel mirino viola a gennaio. Pradè è al lavoro per rafforzare la squadra. Secondo quanto scrive La Repubblica, gli obiettivi sono un elemento per ogni reparto. La priorità è il centrocampista. La ricerca non è facile. Un candidato forte è sicuramente Florenzi. Il capitano giallorosso viene impiegato da esterno difensivo sia nella Roma che in Nazionale, ma nasce interno e quindi per la sua duttilità sarebbe perfetto per le esigenze della Fiorentina.