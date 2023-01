Arriva il colpo per il centrocampo della Fiorentina Femminile

Secondo quanto riportato da juventusnews24.com, la Fiorentina avrebbe chiuso la trattativa con la Juventus per l’arrivo in maglia viola di Annahita Zamanian. Il centrocampista bianconero ha svotato il suo armadietto al centro sportivo torinese, salutando le sue ormai ex compagne.

Negli ultime settimane, la calciatrice era progressivamente uscita dal progetto tecnico bianconero, guardandosi attorno per cercare una nuova squadra e un minutaggio più alto. Si apre così la sua nuova avventura viola in prestito.