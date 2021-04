Arriva il terremoto SuperLega, ma la Fiorentina…

Un vero e proprio terremoto si sta abbattendo sul mondo del calcio. Un terremoto chiamato SuperLega, che sembra destinato a sconvolgere il panorama nazionale ed europeo. Tra l’altro all’interno del gruppo dei dodici fondatori già annunciati, ci sono anche Juventus ed Inter, con i quali la Fiorentina si è ritrovata assieme in Lega sulla questione diritti televisivi del nostro campionato e sulla richiesta danni da presentare al presidente della Lega, Dal Pino.

Ciò nonostante però il club viola ha deciso di non prendere posizione sull’argomento, non vuol commentare questa notizia. Il silenzio stampa indetto dopo la sconfitta contro il Sassuolo coinvolge evidentemente anche i vertici societari e viene allargato non solo al campionato, ma anche a questioni che, calcisticamente parlando, sono molto più grandi.