Arriva la conferma dallo Spartak : “Kokorin andrà alla Fiorentina con un contratto di tre anni e mezzo”

Adesso è ufficiale l’accordo tra la Fiorentina e lo Spartak Mosca per Aleksandr Kokorin. Questo il comunicato della squadra russa: “Lo Spartak ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per il trasferimento dell’attaccante Alexandr Kokorin al club italiano. Presto l’attaccante andrà in Italia per le visite mediche e, in caso di esito positivo, firmerà un contratto con i viola per 3 anni e mezzo. Auguriamo ad Alexandr di mettersi alla prova con successo in uno dei principali campionati di calcio europei!”

