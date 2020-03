Arriva la decisione anche sulle Olimpiadi: i Giochi slittano da Tokyo 2020 a Tokyo 2021

Il Premier del Giappone, Shinzo Abe ha confermato: “Cio d’accordo, i Giochi nell’estate del 2021″.

Secondo quanto appreso dall’emittente NHK, Abe dopo essersi confrontato col Presidente del Comitato Olimpico Bach ha trovato un accordo per spostare i Giochi Olimpici al 2021. La Russia, sebbene squalificata, aveva chiesto di “non farsi prendere dal panico”, ma vista la situazione si è preferito rinviare un evento così importante.

Le Olimpiadi si erano fermate solo davanti alle due Guerre Mondiali (per tre edizioni ndr) e, nelle Olimpiadi moderne questo è il primo rinvio della storia. Come per Euro 2020, si passa da Tokyo 2020 a Tokyo2021: una decisione che rimarrà nella storia.