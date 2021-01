Arriva la lettera del Ministero sul Franchi: Tutti i dettagli

Negli uffici del Comune di Firenze e della Fiorentina è da poco arrivata la risposta del Ministero dei Beni Culturali per quanto riguarda il restyling del Franchi. Di seguito, ecco le parti dello Stadio in viale Manfredo Fanti che potranno essere toccate e quelle che non potranno essere “toccate”

Interventi di riqualificazione degli elementi strutturali, architettonici o visuali sopra indicati, sia in relazione alle questioni di conservazione – statica e materica – sia a quelle di adeguamento funzionale;

• interventi di rinforzo degli elementi strutturali, con tecniche specifiche per le strutture di cemento armato, sia ai fini del superamento delle criticità statiche rilevate che del miglioramento del comportamento della struttura sotto l’azione del sisma;

• modalità e tecniche di rinforzo e protezione anche superficiale atte a minimizzare la necessità di manutenzione delle superfici del calcestruzzo;

• interventi di adeguamento e/o sostituzione delle componenti impiantistiche ed igienico-sanitarie;

• può essere realizzato un sistema di copertura integrale degli spalti, con appoggi verticali esterni al perimetro attuale dello stadio, mediante pensilina a sbalzo e copertura, anche continua, in materiale leggero, con parziali interruzioni in corrispondenza della torre di Maratona e della pensilina che copre la tribuna autorità, consentendo il mantenimento e la percezione dello sviluppo complessivo dello stadio e contemporaneamente la protezione dalle acque meteoriche sia degli spettatori sia della struttura architettonica;

• può essere realizzata una tamponatura trasparente, con ampie superfici vetrate, della parte esterna delle gradinate, ricavando un’ampia volumetria da destinare ai servizi (ivi compresi i servizi igienici) e attività varie, anche commerciali, lasciando solo alcuni tratti a testimonianza dell’originale conformazione.

Inoltre, secondo la lettere del ministero, potranno essere riammodernate alcune parti:

• interventi di replica delle gradinate delle curve Fiesole e Ferrovia in parallelo a quelle attuali, al fine di ridurre la distanza dal campo di gioco;

• interventi di riqualificazione delle gradinate;

• interventi di modifica e/o sostituzione del sistema di illuminazione;

• interventi di realizzazione di idonee volumetrie nelle quali dislocare servizi e attività varie, anche commerciali;

• interventi di realizzazione di idonee volumetrie, anche parzialmente interrate, destinate anche ad hospitality operando addizioni di qualità rispetto alla struttura esistente.