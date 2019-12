Il Giudice Sportivo ha sanzionato la Fiorentina con 3.000 euro di multa per il grinder (oggetto per tritare la marijuana) lanciato al 27esimo del primo tempi dai tifosi viola contro i giocatori della Roma. Multato anche Gaetano Castrovilli “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria” con 2.000 euro di sanzione.