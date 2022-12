Arriva la scadenza per il pagamento delle tasse dei club di Serie A, c’è la possibilità rateizzazione. La situazione della Fiorentina

Come riporta Calcio e Finanza, i club di Serie A non possono più rimandare il pagamento delle tasse sospese a causa degli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid. E’ fissata infatti per la giornata di oggi – giovedì 29 dicembre 2022 – la data di scadenza per il versamento dei tributi scaduti il 22 dicembre. Per chi decidesse di accedere alla rateizzazione, la scadenza riguarda invece le prime tre rate. In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le indicazioni per il versamento dei tributi attraverso una risoluzione.

Le società non possono più rimandare il pagamento delle tasse sospese a causa degli effetti della pandemia da Covid-19. Per chi decidesse di accedere alla rateizzazione, il che comporterebbe una maggiorazione sul totale del 3%, la scadenza riguarda invece le prime tre rate. Questi i debiti dei club di Serie A:

Inter – 50 milioni di euro

Lazio – 40 milioni di euro

Roma – 38 milioni di euro

Juventus – 30 milioni di euro

Napoli – 25 milioni di euro

Fiorentina – 15 milioni di euro

Milan – 10 milioni di euro