Arriva l’offerta dell’Atletico Madrid per Vlahovic. Ecco quanto sono disposti a mettere sul piatto i colchoneros

Giorni decisivi per il futuro di Dusan Vlahovic, in attesa del rientro del presidente Commisso, deciso a blindare il suo gioiello con un nuovo contratto.

Sul giocatore serbo però c’è l’interesse di tanti top club, su tutti il Tottehnam di Paratici ma non solo. Infatti, come riporta Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito, ci sarebbe un’altra squadra pronta a battagliare per l’attaccante viola. Si sta infatti facendo sempre più serio l’interesse dell’Atletico Madrid che sta per presentare una prima offerta ufficiale al club viola.

Il club spagnolo sta preparando una proposta da cinquanta milioni di euro per cercare di ottenere l’ok della Fiorentina a lasciar partire il giovane promettente attaccante viola.

La Fiorentina quindi si prepara a ricevere l’offerta importante. Dopodiché dovrà prendere una decisione anche insieme al giocatore e all’agente. Il futuro di Vlahovic sarà deciso nei prossimi giorni.