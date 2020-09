Arriva l’ok al nuovo Centro Sportivo dalla Conferenza dei servizi: ecco le ultime tappe dell’iter

C’è il via libera al progetto del centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli da parte della Conferenza dei servizi che è appena terminata. I tecnici di Soprintendenza, Regione, Città metropolitana e Comune di Bagno a Ripoli hanno esaminato gli aggiustamenti al progetto predisposti nelle ultime settimane dall’equipe dell’architetto Marco Casamonti e li hanno ritenuti in linea con quanto era stato richiesto.

L’iter burocratico può quindi proseguire, anche se lo “scoglio” della Conferenza dei servizi era certamente il più arduo da superare. Per favorire il parere positivo della Soprintendenza, il Comune di Bagno a Ripoli ha modificato alcune sue indicazioni urbanistiche per la piana di Ripoli, aumentando le tutele paesaggistiche e ambientali e cancellando la previsione di un insediamento turistico per compensare l’impegno di suolo determinato dal centro sportivo.

Queste le prossime tappe del procedimento: il progetto passerà all’esame della Commissione urbanistica del Comune di Bagno a Ripoli che ha già fissato tre sedute per il lavoro istruttorio, propedeutico al Consiglio comunale che dovrebbe essere convocato introno alla metà di ottobre. In quella seduta sarà approvata la variante urbanistica che inserisce il Centro sportivo viola nella piana di Ripoli.

Da quel momento scatteranno 30 giorni previsti dalla legge di pubblicazione sul Burt (Bollettino unico) della Regione Toscana. Quindi vi sarà la firma della convenzione tra Comune di Bagno a Ripoli e Fiorentina e l’invio del progetto agli uffici comunali per l’esame della Commissione paesaggio che ha a disposizione 15 giorni, ma può fare anche in meno tempo. Infine tutta la documentazione dovrà tornare alla Soprintendenza per un ultimo ok che dovrebbe essere solo una formalità.

Salvo imprevisti, Rocco Commisso dovrebbe trovare sotto l’albero di Natale i permessi a costruire e realizzare il suo sogno di dare il via ai lavori del Centro sportivo il 2 gennaio 2021.