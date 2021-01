Arriva l’ufficialità: Milik raggiunge Lirola, è un nuovo giocatore del Marsiglia

Dopo mesi di tira e molla tra Milik e il Napoli, in serata ecco l’ufficialità su quella che sarà la nuova squadra del polacco. Non sarà certo la Fiorentina la sua nuova casa, dopo i ripetuti no rifilati dal giocatore a Pradè. Piuttosto l’attaccante raggiungerà un ex viola in Francia, al Marsiglia, dove dividerà lo spogliatoio con Lirola. Inizia così ufficialmente la nuova avventura di Arek Milik. Il Napoli ha annunciato pochi istanti fa la cessione del centravanti polacco, all’Olympique Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto. (8 milioni più 4 di bonus)

📌 | La SSCN comunica che il calciatore Arkadiusz Milik è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all’Olympique de Marseille. pic.twitter.com/z0KyLwZcHt — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 21, 2021