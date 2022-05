Arriva un altro riconoscimento per la Mediacom. Commisso: “Ne siamo incredibilmente onorati”

Arriva un altro traguardo importante per Mediacom, la società di comunicazioni di proprietà del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La compagnia è stata infatti nominata US Best Managed Company, un premio che va alle migliori aziende private negli Stati Uniti sponsorizzato da Wall Street Journal e Deloitte. Per il secondo anno di fila, Mediacom è stata inserita in questo elenco.

E’ arrivato anche il commento dello stesso Commisso: “Sulla scia del raggiungimento del traguardo storico di cento trimestri consecutivi di crescita dei ricavi anno su anno, siamo incredibilmente onorati di essere ancora una volta nominati Best Managed Company negli Stati Uniti”.