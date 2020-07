Arriva una conferma importante per una panchina delle giovanili della Fiorentina

Non cambia l’allenatore della squadra Under 18 della Fiorentina. Secondo quanto appreso dalla redazione di Fiorentinanews.com Renato Buso sarà confermato sulla panchina della squadra giovanile viola anche per la prossima stagione. L’allenatore era arrivato ad inizio anno per sostituire Alberto Aquilani, che si era aggregato allo staff di Iachini in Prima Squadra.

