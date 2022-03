Arrivabene: “L’arrivo di Vlahovic ha cambiato tutto. Dybala non è più al centro del progetto della Juventus”

La notizia del giorno è sicuramente la rottura tra la Juventus e Paulo Dybala: al termine della stagione, l’argentino lascerà i bianconeri. La motivazione della scelta risale anche all’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina nel recente mercato di gennaio, come spiegato dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

“Con l’arrivo di Vlahovic a gennaio, è cambiato tutto e Paulo non era più al centro del progetto. Per questo abbiamo preferito interrompere le nostre strade. I parametri erano diversi, ne avevo già parlato, nessuno ha mai messo in questione la bravura del giocatore. C’erano delle considerazioni da fare sulle presenze, sulla lunghezza e di carattere economico. Le scelte da fare a gennaio le abbiamo fatte, siamo arrivati qui. Da parte della Juventus sarebbe stato facile fare un’offerta al ribasso, ma sarebbe stato poco rispettoso nei confronti di Paulo. La decisione è presa”.