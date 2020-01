Arrivano conferme di mercato: “La Fiorentina ha in mano un attaccante”

Arrivano conferme sul fronte del calciomercato. Il giornalista Enzo Bucchioni conferma la trattativa tra la Fiorentina e Patrick Cutrone, con l’intesa che potrebbe arrivare a breve: “Piatek alla Fiorentina? Credo proprio di no, non si è ancora capito se resterà al Milan o meno. Se dovesse partire ha già espresso il desiderio di andare in Germania o in Spagna. La Fiorentina ha in mano Cutrone; è l’operazione più vicina per rinforzare l’attacco viola”.