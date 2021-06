Arrivano conferme, Nico Gonzalez è a un passo dal Brighton: ecco le cifre

Arrivano conferme anche “italiane” sull’affare che porterebbe l’obiettivo della Fiorentina Nico Gonzalez al Brighton. L’esperto di mercato Nicolò Schira ha aggiornato la situazione attraverso il suo profilo Twitter scrivendo: “L’affare tra Brighton e Stoccarda per Nico Gonzalez è quasi concluso per 29 milioni. Pronto un quinquennale a 3 milioni netti a stagione”.

Nico #Gonzalez is almost done to #Brighton from #Stuttgart for €29M. Ready 5-years contract (€3M net/year + add-ons). #transfers #BHAFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 16, 2021