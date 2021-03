Arrivano conferme sull’interesse del Borussia Dortmund per Dragowski. E in Polonia si chiedono: “La Fiorentina è troppo poco per lui?”

Continuano ad arrivare conferme sull’interesse del Borussia Dortmund per il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski. L’ultima direttamente dalla Polonia, in particolare dal portale igol.pl che scrive appunto come il 69 viola sia l’obiettivo numero uno per sostituire l’attuale estremo difensore giallonero Roman Burki.

La strada – si legge – è comunque in salita vista la lunga durata del contratto di Dragowski, fino al 2023. Ma l’articolo del sito fa leva su un altro aspetto, ovvero la volontà del giocatore. Al punto di chiedersi se, visto il rendimento del portiere classe 1997, la Fiorentina non potrebbe diventare “troppo piccola” per le sue ambizioni.

Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: Dragowski adesso è concentrato solo e soltanto sulla Fiorentina. A partire dalla gara di stasera contro la Roma che sarà per lui l’occasione anche di rispondere sul campo alle critiche arrivate dopo Sampdoria e Udinese.