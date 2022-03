Arrivano conferme sull’interesse della Fiorentina per Le Normand: ecco quanto chiede la Real Sociedad

Arrivano conferme sull’interesse della Fiorentina per il difensore centrale della Real Sociedad Robin Le Normand. Il giocatore francese classe 1996 è monitorato soprattutto se Nikola Milenkovic in estate saluterà Firenze. Come riporta Sportitalia la cifra richiesta dal club spagnolo per trattare l’acquisto del giocatore è di circa 30 milioni di euro.

In questa stagione per lui le presenze sono già 40, con un gol segnato e due assist collezionati.