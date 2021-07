Arrivano le prime conferme per Moena: ci saranno anche due giovanissimi viola agli ordini di Italiano

Due bulgari per Vincenzo Italiano nel ritiro di Moena. Con la Prima Squadra ci saranno infatti anche i due classe 2003 Dimo Krastev e Ivan Andonov. Volti già noti all’interno del gruppo viola, visto che nell’ultima stagione i due si sono allenati spesso con la squadra maggiore.

Krastev reduce da un’annata condizionata da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per qualche mese, trovando però in cinque occasioni la convocazione in Prima Squadra. Andonov invece, arrivato a gennaio, non è stato mai convocato con la Fiorentina (nemmeno Primavera) per alcuni problemi burocratici. La società viola punta però su di lui e ha allungato il suo prestito di un’altra stagione.

Adesso i due saranno attentamente valutati dal neo allenatore viola Vincenzo Italiano. A confermare la loro presenza a Moena è stato il loro agente Petio Kostadinov.