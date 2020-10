Arrivato in punta di piedi ma con la Fiorentina nel destino!

Ufficializzato nel giorno dell’addio ufficiale di Chiesa e dell’approdo a Firenze di Callejon e Martinez Quarta. Antonio Barreca è arrivato alla Fiorentina in punta di piedi dal Monaco, in prestito con di diritto di riscatto fissato a 5 milioni. L’interesse della società viola per lui però non è stato solo quello recente. Già nell’estate di due anni fa, quando come direttore generale c’era ancora Pantaleo Corvino e la proprietà era ancora dei Della Valle, la Fiorentina provò a portare il terzino in viola dal Torino. La situazione per il terzino/esterno di sinistra (e per fortuna solo sulla sinistra) era simile ad adesso con Cristiano Biraghi (Maxi Olivera praticamente mai convocato) unico interprete del ruolo e infatti le presenze per lui furono addirittura 40. Il rinforzo di fatto non arrivò, con Barreca che si trasferì al Monaco per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il futuro dell’ex Torino due anni dopo è viola e Biraghi ha finalmente le spalle coperte.

