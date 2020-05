Arriveranno tre giocatori alla Fiorentina. Un mercato condizionato…da Chiesa

Arriveranno tre giocatori alla Fiorentina, anche se il prossimo mercato viola dipenderà molto dal futuro di Federico Chiesa. Questo è quello che si legge su La Repubblica in edicola oggi. Il presidente Commisso anche nei giorni scorsi ha ribadito che la sua volontà sarebbe quella di tenere l’attaccante cresciuto nel settore giovanile gigliato. Ma se il suo desiderio sarà quello di andare via non si metterà di traverso.

Certo la valutazione che la società dà al suo cartellino resta alta: servono 70 milioni di euro. Juventus (in primis) e Inter sono lì in attesa ma non è da escludere l’ipotesi rinnovo. Se Chiesa dovesse restare, in attacco non ci sarebbero altri innesti.