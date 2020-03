Arrivi, scommesse, cessioni e allenatore, proviamo ad immaginare la Fiorentina del futuro. Le linee guida di Commisso

Il presente lo vediamo ed è un presente in cui in Italia è chiuso praticamente tutto, anche il calcio. Ma il futuro della Fiorentina come sarà? Intanto partiamo con le buone notizie che ci sono arrivate in questi giorni. Mediacom, la casa madre dei viola, non ha problemi di liquidità anche in un momento in cui l’economia mondiale sta andando in crisi e molti sono costretti a ridimensionare i propri piani. Per queste ragioni, viene rafforzata l’idea di vedere ai nastri di partenza del prossimo campionato una squadra importante, che possa lottare per conquistare un piazzamento europeo.

Del resto le linee guida di Commisso erano già sufficientemente chiare da tempo e si sono palesate appieno durante l’ultimo calciomercato invernale. Investimenti a lungo respiro, specie puntando su giovani talentuosi, italiani e non. Il tutto condito da conferme dei giocatori più importanti, qualche scommessa e qualche ciliegina alla Ribery.

Tra gli arrivi, oltre ad Amrabat e Kouame, dobbiamo attenderci un nuovo arrivo in difesa (probabilmente al posto di Pezzella), un centrocampista che sappia interpretare più ruoli e un trequartista che possa far cambiare assetto alla squadra. Certo, nomi e ruoli potranno essere rimodulati in base ad un semplice parametro: l’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione.

A proposito di questo tema nessuno può escludere al momento che Iachini possa restare. E’ altresì vero che la Fiorentina ha contattato negli scorsi mesi altri tecnici con i quali cercare di impostare un discorso relativo al futuro e tra questi, sicuramente, c’è anche Emery. Quello che possiamo escludere a priori è che Iachini resti col ruolo di secondo, ipotesi paventata da alcuni ma che non verrà mai accettata dal diretto interessato.