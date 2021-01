Arslan, l’idea last minute della Fiorentina. Torreira rimandato all’estate

Anche sulle pagine de La Nazione si affronta il tema del calciomercato della Fiorentina. Difficile una cessione nelle ultime ore di José Maria Callejon, mentre è sicuramente più praticabile un addio al termine della stagione. Ma non sono escluse sorprese.

Spazio al centrocampo: non è da escludere che in extremis la Fiorentina sia richiamata dall’Udinese per il prestito di Tolgay Arslan. Un intreccio di mercato che ben potrebbe collimare con un eventuale addio di Pulgar, che piace al Valencia. Praticamente impossibile che possa tornare di moda Torreira: il centrocampista uruguaiano, di proprietà dell’Arsenal ma oggi in prestito all’Atletico Madrid, è un nome che potrebbe tornare di moda per l’estate.