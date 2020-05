Ascari a FN: “Ecco tre nomi che renderebbero la difesa un punto di forza della Fiorentina. A centrocampo ci vuole uno come Tonali o Cristante”

Le dichiarazioni di Barone hanno scaldato l’attesa del calciomercato e i tifosi viola si sentono in dovere di sognare. Di quelle che potranno essere le mosse della Fiorentina, la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con l’agente FIFA Eugenio Ascari:

Dopo le dichiarazioni di Barone è caccia al mister X: chi può essere secondo lei?

“Dipende anche dalle uscite, dal fatto che si faccia o meno un sacrificio. Se riguarderà Milenkovic (interessa al Napoli), allora i viola si dovrebbero cautelare con un difensore di spessore. Se invece si sacrifica Chiesa (Inter, Juve ma soprattutto United) a quel punto le attenzioni si sposterebbero su un attaccante. Come difensore non escluderei Rugani, che a Torino è chiuso. E’ giovane, toscano, fa parte della Nazionale. Potrebbe essere un buon investimento”.

Per quanto riguarda la difesa dunque pensa che ci sia necessità di cambiare o è a posto così?

“Penso che Pezzella e Milenkovic dovrebbero rappresentare i due pilastri su cui edificare la Fiorentina del futuro. A loro si potrebbero aggiungere Rugani, come detto, oppure uno tra Kumbulla e Criscito che hanno caratteristiche opposte, uno giovane e l’altro esperto. Confermare Milenkovic e Pezzella e affiancare a loro uno dei tre appena citati potrebbe trasformare la difesa in uno dei punti di forza della Fiorentina”.

Capitolo centrocampo: ai viola vengono accostati Paquetà, De Paul… ma non ci sarebbe bisogno piuttosto di un regista?

“A regola dovrebbe essere così, soprattutto alla luce della probabile mancata conferma di Badelj e del fatto che Pulgar è più un interno. Servirebbe un giocatore alla Tonali o alla Cristante, come caratteristiche. Comunque su Paquetà una scommessa la farei, perché secondo me ha un potenziale enorme che ancora non ha messo in mostra, anche per le difficoltà societarie e tecniche del Milan”.