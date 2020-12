Ascari a FN: “Per la Fiorentina difficile riproporre un mercato come lo scorso anno, ma Torreira è un nome buono. Per l’attacco, viola ad un bivio ma Scamacca…”

Tra pochi giorni sarà tempo nuovamente di Calciomercato con la Fiorentina che come ha annunciato anche lo stesso allenatore Cesare Prandelli, sta valutando tante situazioni. Per fare il punto sul mercato che verrà, la redazione di Fiorentinanews.com ha intervistato l’intermediario di mercato Eugenio Ascari.

Dopo i 70 milioni spesi nella scorsa sessione invernale, secondo lei che mercato sarà questo per la Fiorentina?

“Credo che per la Fiorentina sia difficile ripetere il mercato dello scorso anno. A gennaio i viola misero in atto un mercato ricco e scoppiettante, gli acquisti di Agudelo, Kouame, Amrabat e Igor furono dei grossi colpi che cambiarono la fisionomia della squadra e misero le basi per la Fiorentina di quest’anno. In questa sessione penso che difficilmente Commisso e Barone vorranno ripetere il mercato dello scorso inverno. Presumo che i gigliati andranno a caccia di un paio di correttivi a centrocampo e in attacco”.

Di cosa ha bisogno la Fiorentina?

“Sicuramente di un centrocampista centrale, un calciatore in grado di costruire gioco. Amrabat ha dimostrato in più occasioni di giocare meglio da interno di centrocampo. Pulgar è un ottimo calciatore ma ancora non ha dimostrato quel che aveva dimostrato a Bologna e Borja Valero è sicuramente una soluzione temporanea. Penso che il nome di Torreira sia un nome spendibile e che possa essere un obiettivo reale per la Fiorentina”.

In attacco invece?

“I viola hanno necessità di creare un’alternativa a Vlahovic visto che Cutrone è in uscita. In questo caso si tratta di capire se la Fiorentina andrà sull’usato sicuro o se si preferisca rischiare un calciatore di prospettiva. In questo caso penso che Scamacca possa essere un nome buono e lo preferirei a Llorente”.