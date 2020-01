Ascari: “Chiesa con Totti? Strano. Ecco che tipo di calciatore è Gaston Pereiro; ricorda il primo Vecino. Anche se in questa squadra con i moduli utilizzati…”

L’intermediario di mercato Eugenio Ascari, ospite a Casa Viola, ha parlato anche di Gaston Pereiro, nome nuovo per la Fiorentina: “E’ un trequartista. Lo scorso anno fece un’ottima stagione, però se Iachini ha intenzione di utilizzare il 3-5-2, difficilmente troverà spazio. Può giocare anche esterno, ma è un trequartista naturale. Mi ricorda molto Vecino, ha un’ottima statura dato che è alto 1.88 m. In questa squadra con i moduli utilizzati, sarebbe un calciatore con difficile collocazione tattica. Penso che la Fiorentina abbia portato avanti già tante trattative, non solo Cutrone. Chiesa con Totti? E’ strano perchè si è sempre autogestito con la consulenza del fratello. Quindi non avrebbe neanche forse la dovuta esperienza”.