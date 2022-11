Ascari: “La Fiorentina dovrebbe fare mercato come il Milan. Assurdo imbattersi in contratti come quello di Jovic”

L’agente FIFA e intermediario di mercato Eugenio Ascari ha parlato a Radio Toscana della situazione della Fiorentina, in avvicinamento al calciomercato: “La linea e il modus operandi della Fiorentina sono un po’ imprevedibili. Anch’io vorrei un investimento davanti, come centravanti. Se dovessi indicare una strategia, prenderei il modo di fare mercato del Milan: investimenti su calciatori giovani con contratti contenuti“.

E aggiunge: “Per me, è assurdo andarsi ad impegnare con contratti come quello di Jovic, ex Real Madrid. Avrebbe molto più senso adescare calciatori ancora non esplosi ma con colpi da campione. Un esempio? Colombo del Milan, in prestito al Lecce”.

Su Gollini: “Tutti pensavano che arrivassero a Firenze per fare il titolare, così non è stato. Terracciano? Un buon portiere, ma non ci si deve affidare a lui al 100%. Questa coppia non soddisfa le esigenze della società viola”.